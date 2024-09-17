Kilise saldırısının planlayıcısı DEAŞ üyesi tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen saldırının planlayıcılarından biri ve saldırıda kullanılan silahı temin eden DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kilise saldırısının planlayıcısı DEAŞ üyesi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek ifadesi alındı ve tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.

Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirmişti.

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