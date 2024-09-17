Antalya'da boş arazide ceset bulundu: Bir hafta önce hayatını kaybetmiş

Antalya’nın Kepez ilçesinde, boş bir arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şahsın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Antalya'da boş arazide ceset bulundu: Bir hafta önce hayatını kaybetmiş
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 Göksu Mahallesi 6800 Sokak'tan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin bir hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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