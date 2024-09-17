Narin soruşturmasında yeni gelişme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili sosyal medya ve basında yer alan cinsel içerikli iddialarla ilgili Diyarbakır Tavşantepe İmamı R.K. hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, 27 Mayıs 2024 tarihinde Tavşantepe Köyü'nü ziyaret ederek Cami İmamı R.K. ve köyün muhtarı da olan Narin'in amcası Salim Güran ile görüşmüştü. Camide yürütülen din ve eğitim hizmetleri hakkında bilgi alan İlçe Müftüsü Yıldızbaş, Narin'in de öldürülmeden önce gittiği Kuran kursundaki öğrencilerle "Cami, Kur'an Eğitimi ve Güzel Ahlak" konusunda sohbet etmişti. İlçe Müftüsü Yıldızbaş, öğrencilere ve söz konusu Caminin din görevlisine yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür edip başarılar dilemişti.