"PKK'dan kopmayan sol, sol değildir"

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, DEM Parti ve CHP’den ayrı düşünemeyen sol hareketleri eleştirdi. Okuyan, "güç birliklerine, işbirliklerine önem veriyoruz ama CHP’den ve Kürt siyasi hareketinden kopamayan Türkiye solu ile ilişkimizi kesiyoruz" dedi ve ekledi:

- CHP de sol, dünyada da durum böyle, ABD’de bile cumhuriyetçi parti demokratları solcu olmakla ‘itham ediyor’. Biz yıllarca ‘gerçek sol anti-emperyalisttir, kamucudur’ dedik mesela buradan devam edersek, CHP’den ve Kürt siyasi hareketinden kopamayan bir sol, sol değildir. Ya da onlar kendilerine sol diyorsa biz böylesine kirli bir alanda hegemonya mücadelesine girmek istemiyoruz.

TKP Genel Sekreteri Okuyan, Türkiye’de laiklik duyarlılığı olan insanların büyük bir bölümünün laikliği yaşam tarzına indirgediğini ifade etti.

Türkiye’de laiklik duyarlılığı olanların yarısının Amerikancı olduğunu savunan Okuyan," bu insanların Türkiye’nin batı ittifakının bir parçası hatta sığıntısı olarak kalmasını savunuyorlar" vurgusunu yaptı.