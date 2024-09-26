Bosna Hersek'te alıkonulan Türk vatandaşına ulaşıldı

Dışişleri Bakanlığı, hakkında Bosna-Hersek'te alıkonulduğuna dair haber yapılan Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı. Eliş hakkında hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Bosna Hersek'te alıkonulan Türk vatandaşına ulaşıldı
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Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Bosna-Hersek’te zorla alıkonulduğuna ilişkin haber yapılan Deniz Eliş’e bugün ulaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili hukuki sürecin Zagreb Büyükelçiliği, Saraybosna Büyükelçiliği ve Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği kaydedildi.

Deniz Eliş'in ailesinin de bilgilendirildiği belirtildi.

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