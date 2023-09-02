Böyle oyun odası olmaz! Anaokulunda "aynı cinsle ilişki" odası

Alman Welt gazetesinin haberine göre Kerpen kasabasında bir kreşte “Kendilerini fiziksel olarak keşfedip tatmin edebilecekleri” odalar, kreşin “cinsel eğitim konseptine” dayanan oyun odaları kuruldu.

Buna göre anaokulu “çocuklara çocuk cinselliğinin denenmesi için hür alanlar” tanınıyor.

EYALET HÜKÜMETİ DESTEK VERDİ

Eyalet hükümeti de kreşte LBGT odalarını destekledi. Green Josefine Paul liderliğindeki eyaletin çocuk bakanlığı, "Çocukların cinsel davranışlarının önlenemeyeceğini" ve bu konuda hiçbir yasal düzenlemenin bulunmadığı söyleyerek kreşlere engel olmayacağını açıkladı.

Ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde eğitimcilere dağıtılan “Kreşte Küir!” isimli bir broşürde, kadın ve erkekten bahsedilen kitaplardan kaçınılması tavsiye olarak sunuluyor.

DEVLET DESTEKLİ BROŞÜRDE CİNSİYET DEĞİŞTİRME SAVUNULDU

“Trans erkek ve inter kişilerin de çocuk sahibi olabileceğini hatırlayın” ifadelerinin yer aldığı broşürdeki “çocuk sahibi olmanın şartı kadın olmak değil, rahim yumurtalık sahibi olmak” ifadeleri dikkat çekiyor. Skandal ifadeler, “Bunu erkekler de yapabilir” sözleriyle devam ediyor.

Eyalet hükümetinin finanse ettiği ders belgelerinde cinsiyet değiştirme olumlu olarak yansıtılırken ergenlik önleyicilere 18 yaşından itibaren ulaşılması üzücü olarak lanse ediliyor.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ YASASI KABUL EDİLMİŞTİ

Federal Hükümetin son olarak cinsiyet değişikliği yasasını kabul etmişti. Tasarıda 10 Eylül 1980 tarihli Cinsiyet Değiştirme Yasası kaldırılması ile 14 yaş altı çocuklarda veli onayı ile cinsiyet değiştirebilirken, 14 yaş üzeri çocukların da kendi başlarına değişiklik yapabileceği öngörülüyor.

Hükümetin tasarısı ayrıca cinsiyet kimliği veya ismini değiştirmek isteyen kişilerin tabi tutuldukları iki aşamalı psikiyatri incelemesini de kaldırmayı planlıyor.