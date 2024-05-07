Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı!

Brezilya'da şiddetli yağışların ortaya çıkardığı sel felaketinde bilanço ağır!

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 84'e, kayıpların sayısının 111'e yükseldiği belirtildi.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı! - Resim : 1

Silahlı kuvvetlerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 14 bin 500 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 30 uçak ve 182 botun yardımıyla 25 kişinin felaket bölgelerinden kurtarıldığı ifade edildi.

Seller ve maddi hasarlardan 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerel basında çıkan habere göre, bir milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlara erişmekte ciddi zorluk çekiyor ve 98 kasabada ise elektrik ve internet hizmeti tamamen çöktü.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı! - Resim : 2

FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ!

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirtti. 

Leite, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı! - Resim : 3

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaket bölgesini iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını sözünü vermişti.

BM: "Gazze'ye insani yardım sokamıyoruz"BM: "Gazze'ye insani yardım sokamıyoruz"Dünya
Kuşadası Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık desteği!Kuşadası Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık desteği!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sel felaketi # brezilya # kayıp
Çok Okunanlar
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı hakkında uyardı!
Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı hakkında uyardı!
Öne Çıkanlar İsrail şiddetin dozunu arttırdı! Üniversiteliler direnişi büyüttü | ULUSAL HABER İsrail şiddetin dozunu arttırdı! Üniversiteliler direnişi büyüttü | ULUSAL HABER “İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans” “İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans”