BRICS Merkez Bankası kuruluyor! Dolar hakimiyetine darbe indiriliyor

Küresel ticarette ABD hegamonyası yıkılıyor. BRICS ülkeleri kendi merkez bankasını kurmaya hazırlanıyor. Açıklama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'dan geldi. Bir sonraki hedef, BRICS’in kendi para birimini dünyaya tanıtması olacak.

BRICS Merkez Bankası kuruluyor! Dolar hakimiyetine darbe indiriliyor
Editör: Haber Merkezi

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın kurduğu BRICS ülkeleri önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. BRICS kendi merkez bankasını kuracak.

Birliğe bu yılın başında Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 5 yeni ülke katılmıştı. Bir yandan nüfuz ettiği coğrafya büyüklüğünü arttıran BRICS, diğer yandan dolar hakimiyetine darbe indiriyor.

Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS’in kendi merkez bankasını kurmaya hazırlandığını belirtti. Ryabkov, "BRICS ittifakının öncelikle ortak para birimini ihraç edecek bir merkez bankası oluşturması gerekiyor" dedi.

Görüşmelerin bir merkez bankası oluşturmayı hedeflediğini belirten Ryabkov, birliği ekonomik boyutunun yeni üyeleriyle iki katına çıktığına dikkat çekti.

Merkez Bankası kurulmasının BRICS’in en önemli projelerinden olduğu değerlendirmesinde bulunan Rus Bakan Yardımcısı, “Muhtemelen biraz zaman alacak. Ancak bu zaman, yıllar veya onyıllar olmaz. Çok hızlı gerçekleşir” dedi.

Amerikalı milyarder Robert Kiyosaki ise bir süredir yaptığı dolar uyarılarına yenisini ekledi. ABD ekonomisinin büyük çöküş yaşayacağını belirten Kiyosaki, “Çöküş başladı. Kötü bir şey olacak” diye uyardı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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