Refah'a İsrail saldırıları devam ediyor! İsrail'den yeni bir geri adım geldi

İsrail karadan ve havadan 1,5 milyon Filistinlinin yaşadığı Refah kentine saldırmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Dünyadan da saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Venezuela, Endonezya, İsrail’in Refah saldırısını kınadı.

İsrail ise tepkiler karşısında geri adım attı. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurdu.

Refah kentinde Kassam Tugayları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar sürüyor. Ayrıca Kassam Tugayları kent dışındaki İsrail mevzilerini hedef almaya devam ediyor.

Irak’taki direniş güçleri de kuzeyden İsrail’in Eilat Limanını hedef aldı.

Dünya çapında devam eden üniversite eylemleri de İsrail’in Refah’a saldırmasının ardından sokaklara yayıldı. Başta İsrail olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve pek çok ülkede göstericiler İsrail’in Refah saldırısını protesto etti.