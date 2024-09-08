BRICS'e katılım başvurusu ABD'yi ürküttü

Türkiye'nin BRICS'e katılım başvurusu ABD’yi ürküttü. ABD’li siyaset yorumcusu Jackson Hinkle, Washington’un durumdan endişa duyduğunu ve korktuğunu ifade etti. Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.

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BRICS'e katılım başvurusu ABD'yi ürküttü
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Washington yönetimini BRICS korkusu sardı. ABD’li siyaset yorumcusu Jackson Hinkle, NATO bloğunun en önemli üyelerinden biri olan Türkiye'nin BRICS'e katılmak istemesinin Washington’u endişelendirdiğini belirtti.

Hinkle, Türkiye’nin BRICS’e katılım başvurusunu ve ABD’nin tepkisini değerlendirdi. ABD’li yorumcu Hinkle, “ABD’li yetkililer çok endişeli olmalı. Yani, Türkiye muhtemelen ABD dışında NATO’nun en önemli üyesi. Şu anda BRICS'e katılmayı görüşüyor olmaları, başvuru yaptıkları açıklanması, BRICS toplantısına katılacak olmaları. ABD kesinlikle bundan korkuyor” yorumunda bulundu.

BRICS başvurusu İsveç’in NATO üyeliğini destekleyen, Mavi Vatan için 'masal' ifadesini kullanan Emekli ABD Büyükelçisi ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı da panikletmişti. Tan, "Ankara’nın BRICS’e üyelik başvurusu yapması bir diplomatik çılgınlık, bir diplomatik intihar girişimidir" demişti.

Türkiye'nin BRICS'e katılım başvurusunu destekleyen tek parti ise Vatan Partisi oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Türkiye’nin BRİCS’e tam üyelik başvurusu yapması, güvenliğimiz ve ekonomimiz açısından dengeleri değiştirecek stratejik ve önemli bir adımdır. Vatan Partisi uzun yıllardır programına, Merkez Yürütme Kurulu kararlarına, güvenlik kararlarına BRİCS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma hedefini yazan tek partidir." ifadelerini kullandı.

Bursalı, paylaşımında "Türkiye ekonomisinin Atlantik’te boğulmasına karşın, dünya nüfusunun yüzde 45’ini oluşturan, yeni dünyanın Asya’dan yükselen güçleri arasında yer almamız, ABD-İsrail merkezli güvenlik tehditlerine karşı da dönüm noktası olacaktır." vurgusu da yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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