Türkiye karşıtı tatbikatta buluştular! 11 ülke "Adaların ele geçirilmesi" tatbikatına başladı

Yunanistan’ın diğer NATO müttefik ve ortaklarından 10 ülke ile birlikte Doğu Ege adalarının ‘yeniden ele geçirilmesinin’ işlendiği Orion 24 Tatbikatı’nı Aydınlık Gazetesi manşetten okuyucularıyla paylaştı.

Tatbikata Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Avusturya, Makedonya, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Mısır katılıyor.

NATO Müttefik Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından “ORION-24” adlı bir tatbikat icra edildiğini duyurdu. Ancak daha sonra paylaşım silindi.

Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tevfik Kadan Orion-24 Tatbikatı'nı bir NATO tatbikatı olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Tevfik Kadan, "Yunanistan’ın bir davet tatbikatı. Yani Yunanistan bu tatbikatı kurguluyor. Daha sonra çeşitli ülkelere davet gönderiyor isteyenler katılıyorlar ve birlikte icra ediyorlar. Bunun adını doğru koymak gerekir. Bu bir NATO tatbikatıdır. Çünkü senaryosu dahi Pentagon'da hazırlanmış bir tatbikattır." dedi.

Pentagon’un hazırladığı senaryoya göre ise düşman Türkiye! Tevik Kadan, konuyla ilgili olarak, "Yunanistan bunu açıkça Türkiye'ye karşı bir düşman faaliyeti olarak kurguluyor. Daha doğrusu kurgusu ve senaryosu Pentagon tarafından Yunanistan'a veriliyor. Şimdi bugün Orion 2024 Yunanistan’ın davetiyle yapılan bu NATO tatbikatında da 11 ülkenin komandoları bir adayı belli bir senaryo çerçevesinde düşman tarafından ele geçirildiğini ifade ederek, burayı yeniden kontrol altına almanın tatbikatını yapıyorlar. İşte senaryo Pentagon tarafından yazılmış NATO’nun bütün unsurları buna iştirak etmiş, en özel kuvvetleri buraya iştirak etmiş ve Türkiye tabii bu davet tatbikatına çağırılmamış. Dolayısıyla da Türkiye'yi hedef aldığı doğrudan anlaşılabilecek bir tatbikat denilebilir." dedi.