Teknoloji çağında olsak bile bu ülkeler hala monarşi ile yönetiliyor. İçerisinde öyle ülkeler var ki, monarşi ile yönetildiğini duyduğunuzda şaşkınlığa uğrayacaksınız. Dünya üzerinde monarşi ile yönetilen ülkeler hangileri sorusunun yanıtını aşağıda yer alan bilgilerde bulacaksınız. İşte herkesi şaşırtacak monarşi ile yönetilen o ülkeler...

Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor

Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor

Mutlak monarşi ile yönetiliyor; Brunei, Esvatini, Umman, Suudi Arabistan, Vatikan.

Anayasal monarşi ile yönetiliyor; Andorra, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Bahamalar, Belçika, Belize, Birleşik Krallık, Butan, Kamboçya, Kanada, Danimarka, Grenada, Jamaika, Japonya, Lesotho, Lüksemburg, Malezya, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve the Grenadines, Solomon Adaları, Tayland, Tonga, Tuvalu, Yeni Zellanda.