Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor

2023 yılında olmamıza rağmen bu ülkeler hala monarşi ile yönetiliyor. Peki hangi ülkelerde monarşi var? Aralarında monarşi ile yönetileceğini düşünmediğiniz ülkeler de bulunuyor.

Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor
Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor
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Teknoloji çağında olsak bile bu ülkeler hala monarşi ile yönetiliyor. İçerisinde öyle ülkeler var ki, monarşi ile yönetildiğini duyduğunuzda şaşkınlığa uğrayacaksınız. Dünya üzerinde monarşi ile yönetilen ülkeler hangileri sorusunun yanıtını aşağıda yer alan bilgilerde bulacaksınız. İşte herkesi şaşırtacak monarşi ile yönetilen o ülkeler...

Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor

Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor
Bu Ülkeler Hala Monarşi İle Yönetiliyor

  • Mutlak monarşi ile yönetiliyor; Brunei, Esvatini, Umman, Suudi Arabistan, Vatikan.

  • Anayasal monarşi ile yönetiliyor; Andorra, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Bahamalar, Belçika, Belize, Birleşik Krallık, Butan, Kamboçya, Kanada, Danimarka, Grenada, Jamaika, Japonya, Lesotho, Lüksemburg, Malezya, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve the Grenadines, Solomon Adaları, Tayland, Tonga, Tuvalu, Yeni Zellanda.

Monarşi ile yönetilen ülkeler

  • Federal monarşi ile yönetiliyor; Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya.

  • Bu ülkeler de karma monarşi ile yönetiliyor;: Bahreyn, Fas, Katar, Kuveyt, Lihtenştayn, Monako, Ürdün.

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