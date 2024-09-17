Bükreş'te Parlamento binasına saldırı: Bina tahliye edildi

Bükreş'te Temsilciler Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi, çeşitli devlet daireleri ve müzelerin bulunduğu parlamento binasında yaşanan olay, paniğe neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın kimliği henüz tespit edilememiş olup, binanın ziyaretçi bölümünde yangın çıkardığı belirtildi. Binadaki yaklaşık 300 kişi hızla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor ve kayıplara karışan saldırganın yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.