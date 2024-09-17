İran: Lübnan'daki patlamalar İsrail'in saldırısı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Erakçi, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erakçi, Lübnan'daki patlamalarla ilgili olarak bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, saldırıyı "Siyonist rejimin Lübnan halkını hedef alan terör eylemi" olarak tanımladı.

Yaralıların tedavi edilmesi veya Tahran'a nakli konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını belirten Erakçi, patlamalarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise Erakçi'nin dayanışma mesajı için teşekkür ederken, Lübnan hükümetinin bu terör saldırısıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.