Burkina Faso'da yeni bir terör saldırısı daha gerçekleşti!

Emperyalizme karşı çıkışları sonrası Burkina Faso içerisinde terör saldırılarında artış olduğu gözlendi. Akıllara istenmeyen emperyalist devletlerin terörü finanse edebilme ihtimali geldi.

Burkina Faso'da yeni bir terör saldırısı daha gerçekleşti!
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Burkina Faso’da düzenlenen terör saldırısında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı. Burkina Faso'nun Başkanı Ibrahim Trore'nin sömürgeci devletlere karşı tutumu sonrası artan terör saldırılarının, bir bağlantısı olup olmadığı sorusu geldi.

BURKİNA FASO'DA TERÖR SALDIRISI

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Burkina Faso’nun Togo sınırına yakın Orta-Doğu bölgesinde radikal örgüt tarafından düzenlenen terör saldırısında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı. Yerel güvenlik kaynakları, hayatını kaybedenlerin çoğunun tüccar olduğunu ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.
Burkina Faso’da terör saldırılarında 16 binden fazla sivil, asker ve polis hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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