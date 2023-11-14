Büyük Önder Atatürk Galler'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85. yılında Galler'de anıldı. Atatürk için, Bangor Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk Galler'de Anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında dünyanın dört bir yanında anıldı. Atatürk için anma töreni düzenlenen adreslerden biri de Galler oldu.

Mustafa Kemal Atatürk için, 10 Kasım günü Galler'deki Bangor Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Töreni Penrallt Baptist Kilisesi'nin İskoç başrahibi John Thompson yönetti.

Törene Bangor Üniversitesi'nde öğrenim gören 22 farklı ülkeden öğrenci katılım sağladı. Törende ayrıca akademisyenler, idari personel ve yöre halkı da katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışı, bilim ve eğitim üzerine olan görüşleri üzerine 25 dakikalık bir konuşma yapılırken daha sonrasında üniversitenin bayrağı yarıya çekildi.

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# Mustafa Kemal Atatürk # galler
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