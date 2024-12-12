Çanakkale'deki depremle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama! İstanbul'u işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 14.34'te Çanakkale açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin Marmara'da beklenen olası depreme vurgu yaparak uyarıda bulundu.

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Saros Körfezi’nin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun aktif segmentlerinden biri üzerinde yer aldığını hatırlatarak, bu sarsıntının Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremle bağlantılı olabileceğine işaret etti.

Görür, açıklamasında "Saros Körfezi’nde meydana gelen bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle ya da böyle, az çok destekler niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelen depremlerin fay hattındaki enerji birikimi ve hareketlilik açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem için fay hattının dinamiklerinin daha iyi anlaşılması adına, bu tür sarsıntıların dikkatle incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.

AFAD ve Çanakkale Valiliği, bölgede artçı depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Bölgede sismik hareketliliğin devam etmesi, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu deprem, Marmara Bölgesi’nde büyük deprem hazırlıklarının önemini ve Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki hareketliliğin titizlikle izlenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.