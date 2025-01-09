Çatışma büyüyor: Polis karakoluna saldırı

Associated Press'in haberine göre, Khuzdar bölgesindeki saldırıda ayrılıkçılar, olay yerine güvenlik güçleri gelmeden önce kaçmayı başardı. Yerel polis yetkilisi Suhail Khalid, saldırı sonrası durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi. Örgüt, Pakistan’dan bağımsızlık isteyen ve bölgede yaşayan Belucilerin kendi kendini yönetmesini savunan ayrılıkçı bir grup olarak biliniyor.

Belucistan eyaleti, Pakistan'ın en büyük yüzölçümüne sahip bölgesi olmasının yanı sıra petrol ve mineral kaynakları bakımından zengin, ancak yoksulluk oranının en yüksek olduğu eyalet.

Ayrılıkçı gruplar, bölge halkının bu doğal kaynaklardan yeterince faydalanamadığını savunarak uzun süredir İslamabad yönetimine karşı mücadele ediyor. BLA, güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla dikkat çekiyor.