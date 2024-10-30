Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çekya’nın başkenti Prag’ın en ikonik yapılarından Ulusal Müze, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle T.C. Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış ve eşi Beyhan N. Bağış’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

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Çekya’nın başkenti Prag’ın en ikonik yapılarından Ulusal Müze, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle T.C. Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış ve eşi Beyhan N. Bağış’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türkiye ve Çekya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünde Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları kapsamında görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Resim : 1

Etkinliğe Çekya eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Çekya eski başbakanlarından Andrej Babiş, Jiri Paroubek, Jan Fisher ve Petr Necas’ın yanı sıra Çekya Parlamentosu üyeleri, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşen resepsiyonda, Türkiye ile Çekya arasındaki dostane ilişkilerin altı çizildi.

Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Resim : 2

Resepsiyonda Prag Filarmoni Orkestrası’nın yanı sıra İtalyan piyanist Guila Mazzoni ve Türk asıllı Amerikalı elektro keman sanatçısı Giselle Tavillson sahne alarak geceye sanatsal bir hava kattılar. Gecenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Oylum Talu üstlendi.

Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Resim : 3

BAKAN YARDIMCISI KOZAK'TAN TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Gecenin şeref konuğu olarak katılım sağlayan Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, yaptığı konuşmada geçtiğimiz hafta TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını kınayarak, terörle mücadelede dayanışma ve iş birliği çağrısında bulundu. Kozak, ayrıca Türkiye ile Çekya arasında ikili ticaret hacminin arttırılması yönünde gösterdiği çabalardan ötürü T.C. Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış’a teşekkür etti.

Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Resim : 4

BÜYÜKELÇİ BAĞIŞ'TAN İLİŞKİLERDE TARİHİ VURGULAR

T.C. Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, Cumhuriyet’in 101. yılını ve Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını Çekya’nın en tarihi mekanlarından Ulusal Müze’de kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bağış, beş yıl önce büyük bir onurla devraldığı T.C. Prag Büyükelçiliği görevinde sona yaklaşırken, ikili ticaret hacmini 6,5 milyar dolara çıkarmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Resim : 5

Prag’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, Türkiye-Çekya ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, konukların yoğun katılımıyla Türk-Çek dostluğunu pekiştirdi.

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