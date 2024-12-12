CIA, DEAŞ şantajını yeniden devreye soktu

Suriye’de Amerikan desteğiyle işgal ettikleri bölgeleri kaybetmeye başlayan PKK/PYD için CIA yeni bir tiyatroya hazırlanıyor. Uluslararası toplumun desteğini almak için DEAŞ şantajını yeniden devreye alındı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, İngiltere merkezli SkyNews televizyonuna verdiği röportajda yeni dönemde DEAŞ'ın Suriye çöllerinde daha güçlü olduğunu öne sürdü. Şahin, Türkiye'nin kontrolündeki Suriye Milli Ordusu unsurlarının saldrılarını gereçke göstererek DEAŞ'a karşı operasyonları askıya aldıklarını belirtti.

CIA "DEAŞ BİTMEDİ" ALGISI YARATIYOR

Bölgedeki kaynakları da PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığı, DEAŞ kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığını bildirdi. PKK’nın dünyaya vereceği bu görüntülerle "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Arap aşiretlerinin ve muhalif grupların Deyrizor’u PKK işgalinden geri alması, Rakka’ya yönelmesi örgütte panik yarattığı ve böyle bir plana başvurduğunu değerlendiriliyor. ABD, DEAŞ tiyatrosu ile Türkiye destekli SMO ve Arap aşiretlerini engellemek istiyor.