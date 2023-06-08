CIA'den Dedeağaç’a gizli ziyaret

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret yaptığı bildirildi.



Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nden kuşatma çabaları kapsamındaki askeri adımlarını atmaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri’nin CIA direktörü, “gizli” olarak Türkiye’nin burnunun dibine kadar geldi. CIA direktörü Burns, Türkiye’ye 50 kilometre mesafe olan ve ABD’nin askeri üssüne dönüşen Dedeağaç’ı ziyaret etti.



Yunan basınında çıkan haberler göre CIA direktörü Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği belirtildi. Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı kaydedildi. Ta Nea gazetesi ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğunu haberleştirmişti.



