ABD'den tehlikeli Tayvan Boğazı kışkırtması: Çin'den kararlılık mesajı

Tayvan Boğazı’ndan geçiş yapan Amerikan muhrip gemisinin önü, Çin savaş gemisi tarafından kesildi. Çin ABD donanmasının kışkıtmalarını kınadı, kararlılık mesajı verdi. Olayın, Çin ve ABD Savunma Bakanlarının yıllık savunma konferansı için Singapur'da bulundukları sırada yaşanması dikkat çekti.

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Çin ile ABD arasında Asya-Pasifik’te tansiyon yine yükseldi. ABD ve Kanada savaş gemilerinin kışkırtması, Çin savaş gemisi tarafından engellendi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, Tayvan Boğazından geçiş yapan Amerikan muhrip gemisi ve Kanada’ya ait Montreal fırkateyninin önünün, Çin’e ait bir savaş gemisi tarafından tehlikeli manevralarla kesildiğini bildirdi. Açıklamada, Çin savaş gemisinin 137 metre yaklaşması nedeniyle, ABD gemisinin hızını düşürmek zorunda kaldığı belirtildi.

Olayın Çin ve ABD Savunma Bakanlarının, yıllık savunma konferansı için Singapur'da bulundukları sırada yaşanması dikkat çekti.

Pekin, Asya-Pasifik’teki kışkırtma girişimlerine son vermesi konusunda Washington’u bir kez daha uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin, ulusal egemenliği, bölgesel barışı ve istikrarı kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

- ABD’nin önce sorun çıkarıp kışkırtma yaptığını, Çin’in ise konuyu ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ele aldığını vurgulamak isterim. Çin ordusunun aldığı tedbirler, kışkırtmalara karşılık vermek için gereklidir. Tamamen makul, yasal, güvenli ve profesyoneldir.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı da ABD Donanması ve Kanada Donanması'nın kışkırtma girişimlerini kınadı.

Çin ile ABD arasında geçtiğimiz günlerde de uçak gerilimi yaşanmıştı. Güney Çin Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan ABD uçağını, Çin savaş uçağı engellemişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Çin Halk Cumhuriyeti # Amerika Birleşik Devletleri # Tayvan # Tayvan Boğazı

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