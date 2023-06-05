Aydınlık Gazetesi Wagner'in kalbine girdi: İşte Wagner hakkındaki gerçekler

Rus özel güvenlik şirketi Wagner, 2013’te Rusya Devlet Başkanı Validimir Putin’e yakın isimlerden Yevgeny Prigojin tarafından kuruldu. Şirketin 4 ana sloganı var; Kan, Onur, Vatan, Cesaret.

Wagner Center olarak bilinen Wagner’in merkezi, Rusya’nın St. Petersburg şehrinin merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz kasım ayında açılan Merkez, Rus şirket Gazprom tarafından yapılan iki ana binadan oluşan büyük bir kompleks.

Özellikle gençler Wagner’e yoğun bir ilgi gösteriyor. Aydınlık Muhabiri Özgür Altınbaş, Wagner Center’de karşılaştığı bir gencin anlatımlarını aktardı. Rus genç, Wagner’in bir tarzının olduğunu, sözden öte icraat yaptığını ve fikir geliştiren gençlere önem verdiğini söyledi.

Birçok genç yeni fikirle Wagner’e geliyor. Bu sadece asker olarak Wagner’de yer almak anlamına gelmiyor. Wagner Center’da propaganda ya da yazılım geliştirme gibi alanlarda çalışan gençler var. Eğer bir fikriniz var ise, Wagner Center’da bu fikirlerinizi anlatmak ve geliştirmek için size bir gün veriliyor. Rus gençler, kendilerine fırsat yaratıldığı için Wagner’e özgüvenle başvuruyor.

Wagner Center’da, bilgisayar ortamında simülasyon ile İHA eğitimleri de veriliyor. Aydınlık Muhabiri Özgür Altınbaş da bu eğitimi bilgisayar başına geçer deneyimledi. Altınbaş, kendisinin Türk olduğunu öğrenen görevlilerin, “Sen Türk’sün İHA’dan anlarsın” diyerek espri yaptığını aktardı.

Wagner özel bir askeri şirket olduğu için dünyanın birçok noktasından insanlar, silahlı bir güç olarak bu yapının parçası olmak istiyor. Sırbistan, Ermenistan, Kazakistan ve Moldova gibi ülkelerden üyelere sahip…

Wagner’e üye olmak için en öncelikli şartsa, Rusça bilmek. Rusça bilmiyorsanız askeri yapının içinde yer alamıyorsunuz. Ayrıca bir NATO üyesi ülkenin vatandaşıysanız Wagner’e katılmak oldukça zor.

Wagner’in kaç askeri personeli olduğu tartışmalı. Bununla ilgili resmi bir rakam yok. 2014’te kurulduğunda bine yakın askerinin olduğu söyleniyor. Bu sayının Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı operasyon sonrası 50 bini geçtiği belirtiliyor.

Wagner’in Rusya’dan sonra en etkili olduğu yer ise Afrika… Wagner yöneticileri, Afrika’da sivilleri terör saldırılarından ve korsanlardan koruduklarını belirtiyor.