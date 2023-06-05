Suudi Arabistan petrolde vanayı kısıyor

Suudi Arabistan, petrol üretiminde ek kesintiye gidecek. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin, temmuz ayında günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini, duruma göre bu kesintinin uzatılabileceğini açıkladı.

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Suudi Arabistan petrolde vanaları kısıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji bakanları, Viyana'da bir araya geldi. 35. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı sonrası, Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir karar açıklandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, temmuz ayı için ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini, duruma göre bu kesintinin uzatılabileceğini duyurdu.

OPEC+ ülkelerinin fiyat endeksli hareket etmediğini aktaran Bakan Bin Selman, bu yaklaşımın başarısız olduğunu söyledi.

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin yıl sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği bildirildi. 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini, 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı belirtildi.

# petrol # suudi arabistan # opec

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