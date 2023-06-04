İsrail'de sular durulmuyor

İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler 22. haftasında da devam etti. Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı bağımsızlığını hedef alan yasalarına karşı binlerce İsrailli yine meydanlara indi.

İsrailliler, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına karşı yine sokaklardaydı.

On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelindeki pek çok noktada protestolar düzenledi.

Kayserya ve Hadera kentlerindeki eylemlere ise polisin müdahale ettiği bildirildi.

İsrail'de 5 Ocak'ta gündeme gelen tartışmalı yargı düzenlemesi, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolar ve grevler nedeiyle düzenlemenin ertelediğini duyurmuştu. Netanyahu, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı açıklamada ise, hükümetin yargı düzenlemesi için çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

# israil # netanyahu

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