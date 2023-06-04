Humeyni ölümünün 34. yılında anıldı

İran’ın ABD işgalinden kurtarılmasına önderlik eden Ruhullah Humeyni, ölümünün 34’üncü yılında da unutulmadı. İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri Ruhullah Humeyni’nin ölüm yıl dönümü için kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene İranlıların yanı sıra bölge ülkelerinden de çok sayıda katılım sağlandı.

Törende konuşma yapan İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Humeyni önderliğindeki 1979 devrimi ile halka dayalı bir sistemin kurulduğunu vurguladı

Geçen yıl Eylül ayında Mehsa Emini ölümünü bahane ederek başlatılan şiddet eylemlerine de değinen Hamaney, düşmanların İran’ı 1979 İslam Devrimi öncesine çevirmek istediğine dikkat çekti.

Hamaney, ülkede bazı sorunlar bulunduğunu ve bunların çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.



