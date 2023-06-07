İran'dan Batı'ya gözdağı: İlk hipersonik balistik füzesini tanıttı

İran, ilk yerli üretim hipersonik balistik füzesini tanıttı. "Fettah" adı verilen 1400 kilometre menzilli füze, Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katıldığı törenle sergilendi.

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İran’ın milli hipersonik balistik füzesi ‘Fettah’ ilk kez sergilendi.

Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından yerli imkanlarla geliştirilen füze, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de katıldığı törenle tanıtıldı.

“Fettah” füzesi, 1400 kilometre menzile sahip ve saatte 15 bin kilometreden fazla hıza ulaşabiliyor.

Tanıtım töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin savunma ve füze sanayisinde önemli çalışmalar yaptığını belirtti. İran’ın askeri teknolojide millileştiğini vurguladı.

Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Fettah hipersonik balistik füzesinin özelliklerini anlattı. “Fettah, hiçbir füze tarafından yok edilemez” dedi.

Ses hızından en az 5 kat daha hızlı ilerleyen hipersonik füzeler, hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor. İran, Kasım 2022’de, atmosfer içinde ve dışında manevra yapabilen, ses hızından 8 kat daha hızlı hipersonik balistik füze geliştirdiğini açıklamıştı.

Çin, Rusya ve ABD’nin hipersonik füzelere sahip ülkeler arasında yer aldığı bilinirken, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de geçen yıl hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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