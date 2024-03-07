Çin ABD'yi "kalkınmalarını bastırmaya çalışmakla" suçladı!

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'yi "Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalışmak"la suçladı!

Bakan Vang,Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent "Çin'in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısında konuştu.

ABD'nin Çin'e ilişkin yanlış algısının sürdüğünü savunan Vang, iki ülke liderlerinin Kasım 2023'te San Francisco'daki görüşmede vardıkları mutabakata rağmen Washington yönetiminin taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti.

Vang, ABD'ye, Çin'in kalkınmasını akılcı ve objektif şekilde değerlendirerek ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı gelişim rotasına kavuşturma çağrısında bulundu.