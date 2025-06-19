Çin Ankara Büyükelçisi'nden kritik mesaj: “Çin, tarihin doğru tarafında duracak”

Aydınlık'a göre, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ankara şubesinde “Türkiye-Çin İlişkilerinde Yeni Ufuklar” başlıklı panel düzenlendi. Panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı Gou Haibo katılarak açılış konuşması yaptılar.

XUEBIN: “ORTA DOĞU DİPLOMASİMİZDE TÜRKİYE BİR ÖNCELİKTİR”

Panelde konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin-Türkiye arasındaki stratejik iş birliği ilişkisinin bu yıl 15. yıl dönümüne ulaştığını hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye ile ilişkilerimizi stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften algılıyoruz. Bu, Orta Doğu diplomasimiz için bir önceliktir.”

Xuebin, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da dikkat çekerek, “Çin, tarihin doğru tarafında duracak ve belirsizliklerle dolu dünyaya istikrar kazandırmaya devam edecektir.” mesajını verdi.

“ÇİN, TÜRKİYE’NİN İKİNCİ BÜYÜK TİCARET ORTAĞI”

Büyükelçi Xuebin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin artarak sürdüğünü belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik rehberliğinde ilerleyen ikili ilişkilerin somut kazanımlar getirdiğini kaydeden Xuebin, şu bilgileri paylaştı: “İkili ticaretimiz 48,3 milyar dolara ulaştı ve Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumuna geldi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı ise yüzde 65 artarak 410 bine ulaştı. Sivil havacılık, ekonomi ve ticaret, finans ve altyapı projeleri gibi birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Farklı düzeylerde yakın koordinasyon sağlandı.”

“TEK TARAFLILIK VE ZORBALIK, KÜRESEL DENGELERİ SARSIYOR”

Çin Büyükelçisi Xuebin, küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik dalgalanmalara da değinerek tek taraflı adımların ve zorbalık uygulamalarının uluslararası düzeni zayıflattığını vurguladı: “Dünya yeni bir türbülans ve değişim dönemine girdi. Tek taraflılık tehlikeli bir ivme kazanırken, zorbalık uygulamaları yaygınlaşıyor. Bu eylemler, BM merkezli uluslararası sistemi ciddi şekilde zayıflatıyor, uluslararası hukukun desteklediği uluslararası düzeni açıkça sorguluyor, sürdürülebilir kalkınmanın temellerini aşındırıyor ve küresel barışı ve istikrarı tehdit ediyor.” dedi.

Xuebin Küresel Güney’in dünya ekonomisindeki artan etkisine de vurgu yaparak, “Küresel Güney, dünya ekonomisinin %40’ından fazlasını oluşturmakta ve küresel ekonomik büyümenin %80’ine katkı sağlamaktadır. Artık uluslararası barışın korunması, küresel kalkınmanın desteklenmesi ve küresel yönetişimin güçlendirilmesinde kritik bir aktör konumundayız.” ifadelerini kullandı.

“ÇİN, BELİRSİZLİKLER KARŞISINDA İSTİKRAR SAĞLAYACAK”

Büyükelçi Xuebin, küresel çapta artan siyasi belirsizlik ve ekonomik dalgalanmalara rağmen Çin'in kararlı tutumunu sürdüreceğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sık sık türbülansların yaşandığı bir dünyayla karşı karşıya kalan Çin, tarihin ve insan ilerlemesinin doğru tarafında kararlı bir şekilde duracak ve belirsiz dünyayı kesinliğimizle istikrara kavuşturacaktır. Önemli bir bölgesel güç olarak Türkiye, uluslararası jeopolitikada hayati bir rol oynamakta ve bölgesel sorunların arabuluculuğunda önemli bir etki uygulamaktadır.”

Xuebin, Çin ile Türkiye’nin küresel sistemde daha adil ve kapsayıcı bir yapının oluşması için birlikte çalışması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamasında Çin ve Türkiye’nin sıfır toplamlı oyuna ve blok çatışmasına birlikte karşı çıkması, ekonomik ayrışma ve endüstriyel ve tedarik zincirlerinin bozulması gibi yanlış uygulamaları reddetmesi, çok taraflı ticaret sistemini koruması, evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmesi ve adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasını kolaylaştırması gerektiğini ifade etti.

TİCARETİN ÖTESİNDE BİR İLİŞKİ

SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Türkiye-Çin ilişkilerinin yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “İkili bağlarımız yalnızca ticaretle ilgili değil; Çin, Türkiye'nin en büyük ithalat kaynağı ve giderek daha önemli ihracat pazarları.” ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş, “Küresel ölçekte yoğun bir güç rekabetine, ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve küresel belirsizliklerin yaygınlaşmasına tanık oluyoruz. İş birliğimiz yalnızca karşılıklı çıkarlarımıza hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu acil küresel sorunların ele alınmasında daha fazla istikrar ve çeşitli bakış açılarına katkıda bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı Gou Haibo, panelde yaptığı konuşmada uluslararası sistemdeki dönüşüme dikkat çekerek, “Daha iyi ve daha adil bir uluslararası düzen kurmak için, bu tarihi eğilimi takip edip korumamız ve gelişmekte olan ekonomiler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmemiz gerekiyor.” dedi.

Haibo, “Korumacılık ve tek taraflılık büyük istikrarsızlık ve belirsizlik yaratıyor. Gelişmekte olan ülkelerin kolektif yükselişi artık karşı konulamaz bir tarihi eğilim.” sözlerini kaydetti.

ORTAK GÜVENLİK POLİTİKALARI VE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Güvenlik iş birliğinin önemine değinen Haibo, terörle mücadelede Çin ve Türkiye’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Çin ve Türkiye stratejik diyalogları güçlendirebilir ve uluslararası ve bölgesel güvenlik zorlukları konusunda politikaları koordine edebilir, istikrarı teşvik eden siyasi çözümleri birlikte ilerletebilir. Terörle mücadele, gelişmiş Çin-Türkiye iş birliğini gerektirir. Her türlü terörizmle ortaklaşa mücadele etmek için istihbarat paylaşımını, personel eğitimini ve diğer terörle mücadele çabalarını derinleştirmeliyiz.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ise panelde yaptığı konuşmada, Çin ile kurulan ilişkilerin Türkiye dış politikasının temel taşlarından biri olduğunu belirtti. “Çin ile ilişkiler, Türkiye dış politikasının en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Şi’nin karşılıklı anlayışı ve birbirini gözeten yaklaşımları, iş birliğimizi tüm bölgelerde daha ileriye taşımamıza imkân tanımaktadır.” diyen Ekinci, mevcut iş birliğini daha da ileri taşımaya yönelik iradeyi şu sözlerle dile getirdi: “Ekonomi, siyaset ve kültür dahil olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, çeşitli akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla düzenlenen panellerle devam etti.