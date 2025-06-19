Yabancılar yeniden Türkiye'yi seçti: Konut satışları 5 ayın zirvesinde

Türkiye genelinde Mayıs ayında 130 bin 25 konut satışı gerçekleştirildi. Haber Global'e göre, bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6’lık bir artışa işaret ediyor. Konut satışlarında en fazla payı 22 bin 103 ile İstanbul aldı. İstanbul’u 11 bin 975 satışla Ankara, 7 bin 817 satışla İzmir takip etti.

Satış sayısının en düşük olduğu iller ise 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak kayıtlara geçti.

5 AYDA 584 BİNİN ÜZERİNDE KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Ocak-Mayıs dönemine ait veriler de dikkat çekici artışı ortaya koydu. Bu dönemde Türkiye genelinde satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 584 bin 170’e ulaştı.

Yabancılara yapılan konut satışları, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalışla bin 771 olarak gerçekleşti. Buna rağmen bu rakam, 2024 yılının ilk beş ayı içinde en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Toplam konut satışları içinde yabancılara satışların payı ise yüzde 1,4 oldu.

Yabancı yatırımcıların en çok konut aldığı şehirler sıralamasında İstanbul zirvede yer aldı. Mayıs ayında İstanbul’da 648 konut yabancılara satıldı. Antalya 594 satışla ikinci sırada yer alırken, Mersin 145 konut satışıyla üçüncü sıraya yerleşti.