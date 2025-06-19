Borsada faiz beklentisiyle yükseliş: BİST 100 güne artıda başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 oranında yükselişle 9.238,81 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 42,68 puanlık artış kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,42 ile gıda içecek sektörü oldu.

DÜN SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR HAKİMDİ

BIST 100 endeksi, önceki günü yüzde 1,54 oranında değer kaybıyla 9.196,13 puandan tamamlamıştı. Analistler, bu düşüşü kar realizasyonu olarak yorumlarken, bugünkü açılışta gözlenen yükselişi TCMB’nin faiz kararı öncesinde gelen iyimserliğe bağladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından karışık bir seyir izleniyor. Fed’in faiz indirimleri için aceleci olmayacağını vurgulaması, risk iştahını sınırlı da olsa etkilemeye devam ediyor.

Yurt içi piyasalar ise bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı. AA Finans’ın düzenlediği beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 olarak hesaplandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puan seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.