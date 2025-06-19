Kara yollarında alarm: 9 bölgede yol çalışması var, sürücüler dikkat!

O-3 Otoyolu’nun Selimpaşa ile Silivri kavşakları arasında, Edirne istikametinde yer alan kuzey taşıma yolunda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer platformdan çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu çalışmalar her gün saat 21.00 ile 06.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü kapatılarak trafik gidiş-geliş şeklinde devam ediyor. Sürücülerin bu güzergâhta dikkatli olması isteniyor.

TAG Otoyolu’nun Kilis ile Akkent kavşakları arasındaki 3-5. kilometreler arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede trafik zaman zaman yavaşlıyor.

İnegöl ile Bozüyük arasında bulunan 32-38. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden çift yönlü olarak devam ediyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 6-10. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Düzce-İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresinde ve Tunceli-Kovancılar yolunun 30-32. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Sandıklı-Keçiborlu-Burdur yolunun 40. kilometresinde bulunan Porsuma Köprülü Kavşağı’nda sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Sandıklı yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Selendi-Simav yolunun 10-13. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları sürücüler için dikkat gerektiriyor. Yetkililer, trafik işaret ve levhalarına azami dikkat gösterilmesini istedi.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışması nedeniyle araçlar servis yoluna yönlendiriliyor. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve alternatif güzergâhları tercih etmesi öneriliyor.