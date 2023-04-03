Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'den Türkiye mesajı

Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, CRI Türk Özel yayınına katılarak gazeteci Gökhun Göçmen’in sorularını yanıtladı. Kuşak ve Yol İnisyatifi’nin Orta Koridoru ile kenetlemeye hazır olduklarının vurgulayan Büyükelçi bölgesel ve küresel barış ile uluslararası sistemin demokratikleşmesi için Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Büyükelçi Liu Shaobin "Çin-Türkiye ilişkilerinin gelecekteki gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu ifadeler ile yanıt verdi:

- Öncelikle CRI Türk aracılığıyla 6 Şubat tarihinde Türkiye’nin güney bölgesinde meydana gelen ve büyük can ve mal kaybına neden olan şiddetli depremden dolayı tekrar tüm Türk halkına büyük geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Şuna inanıyorum ki Türk halkı güçlü çabalarıyla en kısa zaman içinde büyük afetin getirdiği zorlukların üstesinden gelerek en kısa zaman içinde yeniden yapılanma sürecini tamamlayacak. Çin ve Türkiye ilişkilerinin geleceğini sordunuz: Çin ve Türkiye dünyada ve bölgede önemli etkiye sahiptir. Çin olarak ikili ilişkilere uzun vadeli ve stratejik açıdan bakıyoruz. Umarım Çin ve Türkiye ilişkileri ikili alanlarda somut gelişmeler elde etmesinin yanı sıra bölgesel ve küresel barışa da büyük katkıda bulanacak. Son yıllarda iki ülkenin devlet liderlerinin ortak öncülüğünde Çin ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği ilişkileri sürekli olarak ileriye doğru gidiyor. Türkiye tarafı ile birlikte karşılıklı saygı, yarar ve kazan-kazan ilkelerini derinleştirmek, siyasi güveni artırmak, iş birliği potansiyelini derinleştirmek, kalkınma stratejilerinin kenetlenmesini özellikle de Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin Orta Koridor Planı’ya kenetlenmesini güçlendirmek, ortak gelişimi daha iyi bir şekilde hayata geçirmek ve iki ülke halklarının mutlu yaşama kavuşmasını sağlamaya hazırız. Bunun yanı sıra çeşitli küresel meydan okumalara karşı dünyada ve bölgede önemli etkiye sahip olan Çin ve Türkiye’nin el ele vererek uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel bir yönde geliştirmesini hızlandırması, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ilerletmesi, küresel yönetişimin daha adil ve rasyonel bir yönde gelişimini desteklemesi, bölge ve dünyanın kalıcı barışı için gerekli katkıda bulunması gerekiyor.

Büyükelçi Liu Shaobin, Amerika Birleşik Devletleri’nin düzenlendiği “Demokrasi Zirvesi’ne Çin ve Türkiye’nin de davet edilmediği belirtirken zirvenin kutuplaştırıcı ve çatışmacı niteliğine vurgu yaptı. Büyükelçi Liu Shaobin zirveye ilişkin “Bir ülkenin demokratik olup olmadığına ancak o ülkenin halkı karar verir. Ölçü halkın katılımı, memnuniyet ve kazanç duygusuna sahip olup olmadığı olarak belirlenmelidir.” ifadelerini kullandı.