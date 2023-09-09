Çin-İtalya görüşmesi gündemde! Meloni-Çiang G20 Liderler Zirvesi'nde görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Çin Başbakanı Li Çiang, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. G20 Zirvesi'nin marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ÇİN-İTALYA YAKINLAŞMASI GÜNDEMDE

Görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamaya göre, Li, gelecek yıl Çin ile İtalya arasında "kapsamlı stratejik ortaklığın" kurulmasının 20. yılı olacağını hatırlatarak, bu vesileyle diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

İki ülke arasında hükümetler arası komite gibi mekanizmaların daha etkin kullanılarak kurumsal işbirliğinin derinleştirmesi gereğine işaret eden Li, Çin'in İtalya ile G20 çerçevesinde iletişimi eşgüdümü artırarak, küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını birlikte savunmayı istediğini vurguladı.

Li, İtalya'nın nitelikli ürünlerinin Çin pazarında daha fazla yer bulabilmesi için İtalyan şirketlerinin piyasaya erişimini genişletmeyi sürdüreceklerini belirterek, İtalyan tarafının da ülkede yatırım ve iş yapan Çin şirketlerine eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacaklarını umduklarını dile getirdi.

Meloni ve Li’nin görüşmesine dair İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da;

- İki hükümet başkanı arasında doğrudan temas için ilk fırsat olan görüşme, Roma ile Pekin arasında ikili ve uluslararası temel konularda diyaloğun sağlamlaştırılması ve derinleştirilmesine dair ortak niyeti teyit etti.

İtalya ve Çin’in “küresel stratejik ortaklığı” paylaştığı ve gelecek sene 20. yılını dolduracak bu ortaklığın, iki ülke arasında ortak çıkarların olduğu her sektörde dostluğun ve işbirliğinin ilerletilmesi için yol gösterici olduğu belirtildi.

İTALYA KUŞAK YOL PROJESİNDEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

İtalya, Çin ile 2019'da imzaladığı mutabakat zaptıyla G7 ülkeleri arasında Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan tek ülke olmuştu.

Ancak Roma, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlayan projeden beklediği ticari ve ekonomik faydaları sağlayamadığı gibi, geçen zamanda ABD ile Çin arasındaki jeopolitik rekabetin yoğunlaşması ve Avrupa'da Çin kaynaklı ekonomik güvenlik endişelerinin artmasıyla değişen iklim de Roma'nın tutumunun değişmesine sebep oluyor.

Başbakan Meloni'nin başını çektiği koalisyonun Eylül 2022 seçimleri kazanmasının ardından Kuşak ve Yol'dan ayrılma seçeneği ülkede güçlü şekilde dile getiriliyor.

Bu hafta Pekin'i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, hareketi öncesinde ülkesinde basına yaptığı açıklamada, İtalya'nın Kuşak ve Yol işbirliğinin "beklediğini bulamadığını", "ülkede çok sayıda siyasi partinin katılıma karşı çıktığını" ifade etmiş ancak buna rağmen "Çin ile çalışmayı istediklerini", "Çin yatırımlarına açık olduklarını" vurgulamıştı.

Daha önce dönemin Başbakanı Giuseppe Conte'nin katılma kararını "büyük hata" olarak niteleyen ve İtalyan dış politikasının "Avrupacı ve Atlantikçi" olması gerektiğini savunan Başbakan Meloni de Kuşak ve Yol konusundaki kararda parlamentoyu adres göstermişti.

İtalya, bu yıl sonuna kadar resmi bir çekilme talebinde bulunmazsa mutabakat, Mart 2024'te kendiliğinden yenilenecek.