Seçimleri tanımıyor! AB Karabağ'da provokasyon peşinde

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını" bildirdi.

Seçimleri tanımıyor! AB Karabağ'da provokasyon peşinde
Son Güncelleme:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, AB'nin bugün Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere yönelik tutumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İskilip’te anız yangını korkuttu!İskilip’te anız yangını korkuttu!Yurt

KARABAĞ SEÇİMLERİNİ TANIMIYOR

"AB, bu seçimlerin yapıldığı anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını yineler." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin "Karabağ Ermenilerinin fiili liderlik etrafında birleşmelerinin önemli ve mümkün olduğuna" inandığı ve Azerbaycan ile yapılabilecek sonuç odaklı görüşmeleri desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştüğünü belirterek, "Karabağ Ermenilerinin karşı karşıya olduğu insani duruma ilişkin endişelerimi yineledim. Laçın Koridoru'nun artık yeniden açılması gerekiyor. Ağdam gibi diğer yollar çözümün parçası olarak açılabilir ancak alternatif olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdüren AB'nin, 1 Eylül'de Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sunduğu bildirilmişti.

Kapaklı’da 49 paket uyuşturucu ele geçirildiKapaklı’da 49 paket uyuşturucu ele geçirildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Karabağ # avrupa birliği # Ermenistan
Çok Okunanlar
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
Sarı-lacivertlilerde hedef Scott McTominay
Sarı-lacivertlilerde hedef Scott McTominay
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
Öne Çıkanlar 🕵️‍♂️ FETÖ’cüler Rektöre Nasıl Şantaj Yaptı? [Aydınlık Gazetesi Ortaya ÇIKARDI!] | Ana Haber |Ulusal 🕵️‍♂️ FETÖ’cüler Rektöre Nasıl Şantaj Yaptı? [Aydınlık Gazetesi Ortaya ÇIKARDI!] | Ana Haber |Ulusal Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları! Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları!