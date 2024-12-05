Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi! Çin yaptırım kararı aldı
Çin Halk Cumhuriyeti ABD'nin Tayvan'a çok sayıda silah satışı yapmasına karşılık yaptırım kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 ABD'li savunma şirketine ve 6 üst düzey yöneticiye yaptırım uygulanacağı belirtildi.
ABD, Pasifik'te gerilimi tırmandırmak için ayrılıkçı Tayvan hükümetine hem siyasi hem askeri destek vermeye devam ediyor. Çin'in "tek Çin" ilkesini sık sık ihlal eden ABD'ye karşı Çin Halk Cumhuriyeti harekete geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ABD'li şirket ve isimlere yaptırım kararı alındığını duyurdu.
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımların 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Açıklamada, "ABD, yakın zamanda Çin'in Tayvan bölgesine tekrar silah satacağını duyurarak, Tek Çin ilkesini ve 3 Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal etti, Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahale etti, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verdi" ifadeleri kullanıldı.
Çin, yaptırım uygulayacağı 13 ABD'li savunma şirketinin Çin sınırları içinde yer alan taşınır ve taşınmaz bütün malları ile diğer mal varlıklarının dondurulacağını, faaliyetlerine son verileceğini belirtti. 6 üst düzey yetkiliye ise vize verilmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi