16 adreste eş zamanlı baskın: Silah kaçakçılığına büyük darbe

Kocaeli'de düzenlenen dev operasyonda 16 ayrı adrese baskın yapıldı. 3 tabanca, 6 tüfek, 216 fişek ve 3 gram narkotik madde ele geçirildi. Kaçak silah ticareti ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
16 adreste eş zamanlı baskın: Silah kaçakçılığına büyük darbe
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyon, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir başarıya imza attı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çok sayıda güvenlik biriminin katılımıyla 16 farklı adreste eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat, Narkotik, Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, toplamda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ve 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Baskınlarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı

Memurlar zamda adalet istiyor: %43,93’lük artış talebi gündemdeMemurlar zamda adalet istiyor: %43,93’lük artış talebi gündemdeGündem
Güç kullanma vakaları yüzde 13 arttı: Siyahiler beyazlardan daha fazla etkilendiGüç kullanma vakaları yüzde 13 arttı: Siyahiler beyazlardan daha fazla etkilendiDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli Baskın silah kaçakçılığı
Günün Manşetleri
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde Suriye vurgusu
Hizbullah Genel Sekreteri'nden Suriye'ye destek açıklaması
Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi!
Memurlar zamda adalet istiyor
Fransa'da siyasi kriz! Başbakan istifa etti
Suriye, Terörle Mücadele ve F-35 tartışmaları
KKTC Dışişleri Bakanı Ulusal Kanal'da anlattı
Rusya'dan "Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı" açıklaması
Esnafa konum vergisi mi geliyor?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar
5,6 büyüklüğünde deprem oldu 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Kanal D eleştirilerin odağındaki diziyi kaldırıyor! Kanal D eleştirilerin odağındaki diziyi kaldırıyor!
2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi? 2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi?