16 adreste eş zamanlı baskın: Silah kaçakçılığına büyük darbe

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyon, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir başarıya imza attı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çok sayıda güvenlik biriminin katılımıyla 16 farklı adreste eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat, Narkotik, Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, toplamda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ve 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Baskınlarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı