Güç kullanma vakaları yüzde 13 arttı: Siyahiler beyazlardan daha fazla etkilendi

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın raporuna göre, 2023-2024 döneminde polisin güç kullanma oranı yüzde 13 artarak 747 bin 396 vakaya ulaştı. Erkekler yüzde 79 ile çoğunluğu oluştururken, siyahi bireylerin güç kullanımına maruz kalma oranı 3,2 kat daha fazla.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Güç kullanma vakaları yüzde 13 arttı: Siyahiler beyazlardan daha fazla etkilendi
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, Mart 2023 ile Mart 2024 arasındaki dönemi kapsayan yeni raporunu açıkladı. Rapora göre, bu süreçte polis tarafından uygulanan "güç kullanma" vakalarının sayısı 747 bin 396’ya yükseldi. Bu, önceki döneme kıyasla yüzde 13’lük bir artışa işaret ediyor. Bakanlık, güç kullanma vakalarının büyük bir kısmının kelepçe takma, el ve ayakları tutma ile yere yatırma gibi eylemleri kapsadığını belirtti.

ERKEKLER, GÜÇ KULLANMA VAKALARININ YÜZDE 79'UNU OLUŞTURUYOR

Raporda, güç kullanımına maruz kalanların yüzde 79’unun erkeklerden oluştuğu ifade edildi. Ayrıca, bu vakaların büyük bir kısmı, 18-34 yaş arasındaki bireyleri kapsıyor. Özellikle genç erkekler, polisin güç kullanma vakalarında önemli bir oranı oluşturuyor.

SİYAHİLER DAHA FAZLA GÜÇ KULLANIMINA MARUZ KALDI

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli bulgu ise ırksal eşitsizlikle ilgili. Siyahi bireylerin, beyazlardan 3,2 kat daha fazla güç kullanımına maruz kaldığı ifade ediliyor. Ancak, bu oranın bir önceki döneme göre hafif bir düşüş gösterdiği, geçen yılki verinin 3,3 kat olduğu belirtiliyor.

Polislerin raporunda, güç kullanımının sebepleri de detaylandırıldı. 501 bin 621 vakada polisler, kendilerini savunma amacıyla güç kullandıklarını belirtti. Ayrıca, 283 binden fazla vakada ise güç kullanılan kişilerin alkol etkisi altında olduğu ifade edildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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