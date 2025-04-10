Çin’den ABD için sert uyarı: "Seyahat eden vatandaşlar dikkatli olun!"

Çin, ABD ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerde yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çinli turistlerin ABD'ye seyahat etmeden önce güvenlik durumunu dikkatlice değerlendirmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD'ye seyahatin risklerini değerlendirmeli ve seyahatlerinde dikkatli olmalıdır." denildi.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL UYARI

Çin Eğitim Bakanlığı da seyahat uyarısına destek verdi. Özellikle ABD’nin Ohio eyaletinde kabul edilen yeni yasa tasarısına dikkat çeken bakanlık, Çinli öğrencilere yönelik risklere vurgu yaptı.

Söz konusu yasa tasarısı, Çin’in etkisini sınırlamak amacıyla eyalet bütçesinden fon alan üniversitelerin bazı önlemler almasını öngörüyor. Bu gelişmenin ardından Çin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerine "Yurt dışındaki öğrencilere, ABD'deki söz konusu eyalette öğrenim görmeyi seçerken güvenlik riski değerlendirmesini yapmalarını hatırlatıyoruz." uyarısında bulundu.

KARŞILIKLI TARİFE SAVAŞI YENİDEN ALEVDE

Gerilimin yalnızca eğitim ve turizmle sınırlı kalmadığı dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da Çin’e yönelik açıkladığı yüzde 34’lük ek gümrük tarifesi, iki ülke arasında ekonomik bir savaşın yeniden fitilini ateşledi.

Çin hükümeti, bu karara aynı oranda misillemeyle karşılık vererek ABD ürünlerine yüzde 34 ek tarife uygulayacağını duyurdu. Ancak Trump, bu adımı yeterli bulmayarak Çin’in misillemesini geri çekmemesi halinde yüzde 50 daha ek tarife getireceğini ve planlanan diplomatik görüşmeleri iptal edeceğini açıkladı.

Trump’ın tehditleri üzerine ABD’nin Çin’den ithal ettiği ürünlere uyguladığı toplam gümrük tarifesi yüzde 104’e ulaştı. Çin de buna karşılık vererek ABD ürünlerine uygulanan tarifeyi yüzde 84’e yükselttiğini açıkladı. Gelişmelerin ardından Trump son hamlesiyle bu oranı yüzde 125’e çıkardığını ilan etti.