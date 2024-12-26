Çin'den ABD'ye protesto

Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ni diplomatik kanallar aracılığıyla protesto etti.

ABD Başkanı Joe Biden imzalamasıyla yürürlüğe giren 2025 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nında yer alan "Çin ile ilgili olumsuz içeriği" Çin tarafından tepkiyle karşılandı.

ABD savunma bütçesinde Pasifik Caydırıcılık Girişimi'ne 15 buçuk milyar dolar ve Tayvan'ın kendini savunmasına destek için 300 milyon dolar bütçe ödeneği ayrıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD’nin devlet gücünü kötüye kullanarak Çin'in teknolojik, bilimsel ve ekonomik kalkınmasını hedef aldığını belirtti. Mao, "ABD'yi, Soğuk Savaş mantığından ve ideolojik ön yargıdan kurtulmaya, Çin'in kalkınmasını ve Çin-ABD ilişkisini objektif ve rasyonel açıdan görmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tayvan’ı silahlandıran ABD, son olarak Filipinler ile de orta mesafe güdümlü füze sistemi satmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, daha önce de otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlatmıştı.