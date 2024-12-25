Suriye'de eş-Şera yönetimi İran'ı hedef aldı! 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor

İran ile Suriye’nin yönetimindeki HTŞ arasında alacak verecek tartışması yaşanıyor. ABD’nin oluşturduğu zararları görmezden gelen HTŞ, Tahran’ı hedef tahtasına koydu.

İran, Şam ile yapılan anlaşmaların yönetim değişse de geçerliliğinin sürdüğünü belirterek buradan doğan mali haklarını almak istiyor. Beşar Esad döneminin Başbakanı Muhammed Celali, bu miktarın 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Rudaw’a konuşan Celali, İran’ın Suriye'ye her yıl 3 milyar dolar yardım ettiğini kaydetti.

Şam’daki yeni yönetimi oluşturan HTŞ ise ABD’nin sadece doğal kaynaklarını sömürerek Suriye'ye verdiği 100 milyar doları aşkın zararı görmezden geldi. Bu kapsamda da Colani kod adlı Ahmet eş-Şera yönetimindeki Suriye, İran hakkında uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor.

Gerekçe olarak ise İran tarafından Beşar Esad yönetimine destek sağlanarak Suriye halkına ve altyapısına zarar vermek iddiası gösterildi. İran’ın "suç teşkil eden ve keyfi politikaları" nedeniyle Suriye’nin ekonomik ve sosyal yapısının ciddi zarar gördüğü öne sürüldü. Bu doğrultuda da İran’dan 300 milyar dolar tazminat talep edileceği belirtildi.

EŞ ŞERA YÖNETİMİNİN TAHRAN KARŞITLIĞI

Diğer yandan ABD ve İsrail’in Suriye işgaline karşı tepkisizliğini koruyan HTŞ yönetimi İran yönetiminden gelen açıklamalara da anında reaksiyon gösteriyor.

Suriye geçici hükümetinin HTŞ’li Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, "İran Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı” dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Şeybani, “İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamaney’in “Suriye’de güçlü ve onurlu bir hareketin ortaya çıkacağını öngörüyoruz” sözlerini akıllara getirdi. Hamaney aynı açıklamasında “Suriyeli gençlerin kaybeden bir şeyleri kalmadı” ifadelerini de kullanmıştı.