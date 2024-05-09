Çin'den ABD'ye sert tepki!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada ABD ile Tayvan arasındaki ilişkiye değinerek, dünyada sadece tek bir Çin olduğunu belirtti. Jian, “Tayvan, Çin topraklarının devredilemez bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümettir. Bu bir gerçek, uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir normdur” dedi.

"TEHLİKELİ AMAÇLARA HİZMET EDİYORSUNUZ!"

Jian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2758 sayılı kararının BM’de Çin’i temsil eden sadece bir koltuk olabileceğini açıkça ortaya koyduğunu ve “iki Çin” ya da “bir Çin, bir Tayvan” ihtimalini de ortadan kaldırdığını söyledi. Jian, ABD’nin “tek Çin” ilkesinin içini boşaltmak, ayrılıkçı “Tayvan bağımsızlığı” faaliyetlerini cesaretlendirmek ve Çin’i baskı altına almak gibi tehlikeli amaçlara hizmet ettiğini vurguladı.

TAYVAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD gemisinin boğazdan güneye doğru seyrettiğini ve Tayvan kuvvetlerinin durumu izlediğini ancak olağandışı bir şey gözlemlemediğini ifade etti. Bakanlık ayrıca, 4 Çin uçağının sınırı geçerek büyük bir hava üssüne ev sahipliği yapan Tayvan'ın Penghu adaları yakınlarında uçtuğunu açıkladı.

ABD DONANMASI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada ise, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Halsey'in uluslararası hukuka uygun olarak yüksek deniz seyrüsefer ve uçuş özgürlüklerinin geçerli olduğu sularda “rutin bir Tayvan Boğazı geçişi” gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD savaş gemileri ve devriye uçakları, ayda bir kez Tayvan Boğazı’ndan geçiş yapıyor.

"KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ!"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, birliklerin teyakkuz halinde olduğu bildirilerek, “Birlikler ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla savunacaktır” denildi.





