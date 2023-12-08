Çin'den AB'ye Tarihi Uyarı! Şi Cinping AB Liderleriyle Bir Araya Geldi!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Avrupa Birliği Liderleri Çin'de bir araya geldi. Çin-AB Zirvesi, 2019'dan bu yana yüz yüze yapıldı. Toplantıya Avrupa Birliği adına Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Avrupa Birliği'ni çeşitli müdahalelerden uzak durmaya ve her iki halkın iyiliği için diyalog ve işbirliğini arttırmaya çağırdı. Çin Devlet Başkanı, dünyada yüzyıldır görülmemiş ölçekte dönüşümlerin yaşandığına dikkat çekti. Şi, Çin ve Avrupa'nın çok kutupluluğu ilerleten iki büyük güç olduğunu söyledi.

Şi, Avrupa Birliği liderlerini taahhütleri yerine getirmeleri ve Çin-AB ilişkilerini geliştirmede samimi olmaları konusunda uyardı. Charles Michelve Ursula von der Leyen ise zirvede Avrupa Birliği'nin Çin ile olan ilişkilerine büyük değer verdiğini belirtti. Avrupalı liderler, Ukrayna ve Batı Asya gibi bölgesel sıcak noktaların çözümü için Çin ile çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.