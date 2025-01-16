Çin'den Gazze'deki ateşkesle ilgili çağrı

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması ile ilgili Çin'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ve anlaşmanın etkin şekilde uygulanmasının umulduğu bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çin'den Gazze'deki ateşkesle ilgili çağrı
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Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze'ye insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

ÇİN'DEN ATEŞKESLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını dile getiren Sözcü Guo, "Umarız bu anlaşma etkin şekilde uygulanır ve Gazze'de tam ve kalıcı bir ateşkes sağlanır." dedi.

Guo, Çin'in, Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana erken bir ateşkes için çağrılar yaptığına, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve insani yardım sağlanması için çaba harcadığına dikkati çekerek, ateşkesin uygulanmasını destekleyeceklerini söyledi.

Çin'in uluslararası toplumla işbirliği içinde Orta Doğu'da barış ve istikrar için aralıksız çaba göstermeyi sürdüreceğini vurgulayan Guo, "Umarız ilgili taraflar Gazze'deki ateşkesi fırsat olarak görerek bölgedeki gerilimleri düşürmek için çaba sarf eder." ifadesini kullandı.

Guo, Çin'in Gazze'ye insani yardımı sürdüreceğini ve çatışma sonrası yeniden inşa sürecine destek olacağını kaydetti.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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