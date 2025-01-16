Dışişleri Bakanlığından Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Anlaşmayla ilgili Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanlığından Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama
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Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ateşkes ve esir takası uygulamasının 19 Ocak Pazar günü başlayacağı belirtildi.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceği kaydedilen açıklamada, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağı, karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest kalacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür edildi.

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerektiğine değinilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." vurgusu yapıldı.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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