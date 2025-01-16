Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama
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Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurdu.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama
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