AKOM İstanbul'u ve o bölgeyi uyardı: İzlanda soğukları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olacağını duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
AKOM İstanbul'u ve o bölgeyi uyardı: İzlanda soğukları geliyor
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Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar beklendiğini açıkladı ve vatandaşları ulaşım aksaklıkları, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

AKOM, Marmara bölgesinde İzlanda kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü, Perşembe gününe kadar İstanbul genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceğini belirtti. Sıcaklıkların 4-8 derece arasında kış değerlerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca Marmara ve Kuzey Ege'de şiddetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlardan, kötü hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Hafta sonu yağışların sadece Orta ve Doğu Karadeniz’de görüleceği, ülkenin büyük bölümünde ise yağış beklentisi olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan, Bulgaristan’a ulaşımı sağlayan Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar yağışı, dört gündür devam ediyor. Bölgede etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü ve sürücülere zorluk yaşatıyor. Ağrı Dağı’na tırmanmak isteyen Çekyalı bir grup da yoğun kar ve fırtına nedeniyle tırmanışı iptal etti.

Bolu Dağı’ndaki D-100 kara yolunda ise sis ve sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Büyük şehirlerde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar şu şekilde:

                                  GÜNDÜZ       GECE
ANKARA:                      11                    3
İSTANBUL:                     8                    6
İZMİR:                           13                   7

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