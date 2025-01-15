İstanbul'da 2025 için öğrenci abonman ücreti ne kadar? Tam Akbil kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapılması kararı alındı. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Oy çokluğuyla kabul edilen zam kararı, 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İSTANBULKART ÜCRETLERİ NE OLDU?

Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart ücretlerinde yapılan düzenleme şu şekilde:

Tam bilet: 20 TL’den 27 TL’ye,

Öğrenci bileti: 9,76 TL’den 13,18 TL’ye,

İndirimli 2 tarifesi: 14,32 TL’den 19,33 TL’ye yükseldi.

Ayrıca Marmaray elektronik bilet fiyatları da aynı oranda artırıldı. Marmaray tam parkur ücreti 44,27 TL’den 59,76 TL’ye çıktı.

ÖĞRENCİ VE TAM AYLIK KAÇ TL?

Tam abonman: 1570 TL’den 2120 TL’ye,

Öğrenci abonman: 282 TL’den 381 TL’ye yükseldi.

Bu artışla birlikte özellikle düzenli kullanıcıların ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artış meydana geldi.

Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 TL’den 40,08 TL’ye çıkarılırken minibüs ücretlerinde de benzer bir düzenleme yapıldı:

En kısa mesafe (4 km’ye kadar): 18 TL’den 25 TL’ye,

Öğrenci ücreti: 12 TL’den 16 TL’ye yükseltildi.