Çin'in döviz rezervleri yükseldi!

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden, Çin'in döviz rezerv varlıkları ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin şubat sonunda, önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şubatta küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikası beklentilerinin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların değerinin karışık seyrettiğine işaret edildi.

Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğü ve döviz rezervlerinin istikrarını korunmasının beklendiği kaydedildi.