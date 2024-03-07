Çin'in döviz rezervleri yükseldi!

Çin'in sahip olduğu döviz rezerv varlıklarıyla ilgili açıklama geldi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezerv varlıkların Şubat 2023'te 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Çin'in döviz rezervleri yükseldi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden, Çin'in döviz rezerv varlıkları ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin şubat sonunda, önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şubatta küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikası beklentilerinin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların değerinin karışık seyrettiğine işaret edildi.

Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğü ve döviz rezervlerinin istikrarını korunmasının beklendiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # döviz rezervi
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