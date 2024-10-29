Çin'in en zengini belli oldu! O zengin kim?

Hurun Araştırma Enstitüsünün yayımladığı "Çin Zenginler Listesi"nde Zhang, 49,3 milyar dolar servetiyle ilk sırada yer aldı. Her iki popüler uygulamayı, 2012'de kurduğu çatı şirketi ByteDance bünyesinde geliştiren 41 yaşındaki Zhang, ilk kez listede birinciliğe yükseldi.

ABD Kongresinin, ByteDance'in Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddiasını gerekçe göstererek TikTok'un devredilmesini, aksi takdirde yasaklanmasını öngören kararına karşın, dünya genelinde 200 milyon kullanıcıya yaklaşan şirketin global gelirleri son bir yılda yüzde 30 arttı.

Şirketin yönetimini 2021'de devretmesine karşın hala önemli bir hisseye sahip olan Zhang'ın kişisel serveti de son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

LİSTEDEKİ KİŞİ SAYISI AZALDI

Şahsi serveti 5 milyar yuanı (yaklaşık 700 milyon dolar) aşan kişilerin yer aldığı listede, bu yıl 1094 kişi yer bulurken, listedeki kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 12 azaldı. Listedekilerin toplam serveti 3 trilyon dolara ulaşırken servet miktarı ise yüzde 10 azaldı.

Zhang Yiming, Hurun listesinin oluşturulduğu 26 yılda Çin'de listenin tepesine yükselen 18. isim oldu. Hurun Enstitüsünün başkanı ve raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, aynı dönemde ABD'de en zengin konumuna yalnızca 4 ismin yükseldiğine dikkati çekerek bunun Çin ekonomisinin dinamik yönüne işaret ettiğini vurguladı.

ABD'de 26 yılda Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos ve Elon Musk "en zengin" unvanını alan isimler olmuştu.